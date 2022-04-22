В Совете Федерации не исключили эвакуацию россиян с Запада из-за русофобии

Сенатор Константин Косачев не исключает возможной необходимости эвакуации россиян из западных стран ввиду возрастающего уровня русофобии, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что подобная идея может показаться радикальной, однако «мы должны быть готовы ко всему».

Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным, — сказал политик.

Русофобия стала в Европе доминирующим течением, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность. Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты. Политик также добавил, что то, что раньше считалось необходимостью уменьшения цен путём поиска дешёвых энергоресурсов в РФ, сегодня это плата за действия президента РФ Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и требует принятия соответствующих мер. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны. В ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.