В снаряжение солдат ВС России могут добавить миниатюрные дроны «Калашников» планирует добавить мини-дроны в экипировку бойцов ВС РФ в 2024 году

Фото: МО РФ

«Калашников» намерен добавить в экипировку третьего поколения ВС России небольшие разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА), заявил в эфире телеканала «Россия 24» президент концерна Алан Лушников. По его словам, новинку могут включить в снаряжение бойцов уже в 2024 году.

Мы хотим расширить линейку [беспилотников]. Мы пошли в небольшие беспилотники для бойцов — это и разведка, и ударные барражирующие боеприпасы тактического звена, которые должны включиться в экипировку. Мы рассчитываем, что это произойдет в экипировке третьего поколения. Активно в этом направлении тоже работаем, — уточнил Лушников.

Ранее президент концерна сообщил, что «Калашников» ведет работу по включению пистолета-пулемета ППК-20 в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Он отметил, что ППК-20 по-прежнему предлагают как унифицированное оружие.

До этого стало известно, что в зоне специальной военной операции на Украине проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников». Эти беспилотники пока находятся в процессе апробации в условиях реальных боевых действий.

В случае необходимости будут внесены соответствующие усовершенствования и настройки, основанные на результатах боевых испытаний. После завершения этапа проектирования и апробации будет принято решение о запуске беспилотников в серийное производство.