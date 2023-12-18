В СК раскрыли подробности задержания начальника самарского ГУ МЧС СК завел дело на начальника самарского МЧС Бойко за взятку свыше 25 млн рублей

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Олег Бойко

В отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации возбуждено уголовное дело, рассказала NEWS.ru пресс-служба главного следственного управления СК России. В ведомстве отметили, что Бойко подозревают в получении взяток в крупном размере.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации. По данным следствия, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, — уточнили в СК.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что руководители группы компаний «Витязь» Ян Гущин и Елена Тютюнник, занимающихся пожарной безопасностью, задержаны вместе с начальником ГУ МЧС по Самарской области Олегом Бойко. По его словам, генерал оказывал им покровительство за взятки.

Бойко был задержан в Самаре сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ. По информации Telegram-канала Baza, генерал требовал часть денег от своих подчиненных, которые те незаконно получали при проверках пожарной безопасности.