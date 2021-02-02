В Симоновском суде подтвердили отставку председателя

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В пресс-службе Симоновского суда Москвы, который сегодня, 2 февраля рассматривает дело об изменении меры пресечения для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше», подтвердили информацию об уходе в отставку председателя суда.

Информация соответствует действительности, что председатель Симоновского суд подал в отставку. С делом Навального это никак не связано, председатель не может участвовать в процессе который рассматривает другой судья. Сам Детишин не рассматривал дело Навального, — сообщили NEWS.ru в суде.

Ранее NEWS.ru писал, что Вячеслав Детишин — председатель Симоновского суда, где сегодня рассматривается дело блогера Алексея Навального, — подал в отставку. Он покинет эту должность 1 марта. Он подал письменное заявление об отставке, говорится в повестке заседания на сайте коллегии. Текст решения по итогам заседания пока не опубликован.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Представитель УФСИН попросил суд приговорить Навального к 3,5 годам колонии общего режима.