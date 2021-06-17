Самолёт парализовал работу аэропорта Симферополя

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Самолёт Boeing-737 частично выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. На текущий момент полоса заблокирована. Работа аэропорта парализована, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Для обеспечения безопасности полётов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются, — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что пострадавших нет. Тем не менее борт будет отправлен на экспертизу для предупреждения возможных неполадок. Предполагается, что проблему с воздушным судном решат к 13:00.

Ранее пассажирский самолёт Як-40 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. На борту был только экипаж.