В штабе Прилепина раскрыли, почему пенсионеры не покидают села зоны СВО Волонтер штаба Прилепина Мезинов: пенсионеры в зоне СВО ведут свою войну

Пенсионеры, проживающие в зоне проведения спецоперации, ведут свою личную войну, рассказал NEWS.ru волонтер штаба Захара Прилепина Юрий Мезинов. По его словам, пожилые люди не покидают родные края из благородных побуждений.

Когда в село, где осталось 15 стариков, приезжают наши волонтеры, вы не поверите, такая радость у бабушек и дедушек! Все на лавочках сидят: «Мы уже третий день тут все собираемся, зная, что вы приедете». Если посмотрите ролики, равнодушными не останетесь. У них свой путь, своя война. Для них покинуть отчий дом — это предательство своей земли. Потому не уезжают, — объяснил собеседник.

Ранее стало известно, что власти Украины за три дня вывезли из приграничной зоны в Сумской области около тысячи человек, в ближайшее время эвакуируют еще порядка шести тысяч жителей. Глава военной администрации региона Владимир Артюх уточнил, что эвакуация проводится в селах Белополье и Ворожба. По его словам, территория для эвакуационных мероприятий будет расширяться, несмотря на несогласие ряда граждан покидать регион.

Также глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов информировал, что власти Украины вывезли почти 1,8 тысячи человек, проживавших в нескольких районах региона. 275 человек были эвакуированы волонтерами.