В школьную программу предложили внедрить уроки управления беспилотниками Председатель АИДТ Ветров предложил внедрить уроки управления дронами в школу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В школьную программу необходимо ввести предметы, связанные с конструированием беспилотников и управлением ими, заявил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров в обращении на имя министра просвещения России Сергея Кравцова. Копия документа имеется в распоряжении RT. Ветров отметил, что в стране существует запрос на специалистов, работающих с беспилотными летательными аппаратами.

Как правило, интерес к дронам и иным летательным аппаратам возникает еще в самом раннем возрасте. В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920–1930-х годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-летчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза, — подчеркнул Ветров.

Ранее Кравцов сообщил, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. По его словам, эта специальность вошла в новый перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется обучение как в учреждениях среднего профобразования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии.

Также стало известно, что россияне, ищущие работу, смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профобразование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Перечень предприятий, которые примут участие в данной программе, будет определен Минпромторгом.