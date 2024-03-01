В СФ заявили о страхе Запада перед суверенитетом России Сенатор Бондарев: Запад боится суверенитета России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бондарев

Коллективный Запад боится суверенитета России, которая не хочет принимать либеральный и аморальный миропорядок, заявил сенатор Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru. По его словам, США разрабатывали планы нападения на Россию еще со времен Советского Союза. Главными инструментами Вашингтона при этом остаются агрессия и запугивание всех непокорных, добавил политик.

Коллективный Запад боится суверенитета России, того, что наша страна не хочет встраиваться в либеральный и аморальный мировой порядок во главе с США, как мировым гегемоном <...> Планы нападения на нашу страну разрабатывались США еще со времен СССР: достаточно вспомнить планы «Дропшот» и «Тоталити», в которых американцы предусматривали, что нанесут ядерные удары по ключевым советским городам, — указал Бондарев.

Если НАТО решится напасть на Россию, то она имеет полное право применить как минимум тактическое ядерное вооружение против агрессора, добавил он. Что касается передачи ракет большой дальности Украине, то атаки ими несомненно приведут к эскалации конфликта, однако и тут Москва сможет ответить ударом на удар, отметил сенатор.

Говорильня о ракетах большой дальности и прямом участии НАТО в конфликте продолжается, но это пока только пустые разговоры и блеф. И это к лучшему, — заключил Бондарев.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в РФ не сомневаются в намерении западных стран поставить Украине ракеты большой дальности. По его словам, подобные сообщения появляются в СМИ уже не в первый раз.