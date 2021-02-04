В СФ объяснили, почему команда Навального призвала не выходить на акции

Команда Алексея Навального перенесла митинги на весну из-за опасений, что количество участников с каждым разом будет только снижаться. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Это не значит, что отказался от акций как таковых, они будут всё равно организовывать протесты. Но как показала ситуация, акции эти приводят к меньшему количеству людей, участников и совершенному отсутствию какого-то результата. Он (Алексей Навальный. — NEWS.ru) даёт вроде как передышку своим сторонникам, но и сторонники могут за это время прийти к выводу, что нечего в этих акциях участвовать? и поймут, что из себя представляет Навальный и его команда, — отметил депутат.
По его мнению, если митинги будут продолжаться, то они со 100-процентной вероятностью «сдуются».
Ранее осуждённый на 3,5 года лишения свободы оппозиционный политик Алексей Навальный отказался признавать себя виновным по делу о клевете в адрес ветерана, сообщал NEWS.ru.