В СФ объяснили, почему команда Навального призвала не выходить на акции

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Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова на судебном заседании по обвинению в адрес Навального о клевете выступила против участия в суде пострадавшей стороны — ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко — по видеоконференцсвязи.

Непонятно, кто организовывает, кто обеспечивает, кто там находится? — заявила представитель защиты ситуацию. Также адвокат заявила, что считает судебный процесс политически мотивированным. В январе заседание суда по уголовному делу в...