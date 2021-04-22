В СФ рассказали о мерах по исполнению послания президента

https://static.news.ru/photo/9e4c4e2e-a367-11eb-9c17-96000091f725_660.jpg Анатолий Артамонов Фото: Совет Федерации/flickr.com

Для реализации послания президента Владимира Путина потребуется внести ряд изменений в бюджетное законодательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по бюджету Анатолия Артамонова.

Он отметил, что комитет уже приступил к работе над мерами, необходимыми для реализации поставленных в послании задач.

В том числе речь идёт о проекте изменений в бюджетное законодательство, там потребуется много работы, в том числе в рамках трёхсторонней комиссии, — цитирует сенатора агентство.

Он добавил, что необходимо будет проработать вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов и межбюджетных отношений. По его словам, соответствующие предложения будут уже в ближайшее время обсуждаться с кабмином.

Наряду с этим комитет занимается подготовкой предложений по госбюджету на 2022 год. В их числе меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса в налоговых и инвестиционных вопросах, а также касающиеся целевого использования экологических платежей.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин призвал кабмин немедленно приступить к реализации послания главы государства. Он заявил, что формального выхода поручений президента ждать нет смысла, поскольку ориентиры для работы уже обозначены.