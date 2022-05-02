В СФ предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

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Проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров, предложили МВД в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет считает необходимым рекомендовать Министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности, — говорится в решении комитета.

Там также отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием данных средств говорит о том, что они представляют серьёзную опасность как для пешеходов, так и для пользователей самих средств. Они не оборудованы серьезными средствами безопасности, но способны развивать высокую скорость.

Представители Совфеда предложили МВД проработать ограничения максимальной конструктивной скорости данных средств передвижения и разделить их на используемые в личных и коммерческих целях.

Также Минпросвещения рекомендовало подготовить предложения о внедрении в существующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов, посвящённых безопасному использованию скутеров и самокатов.

Ранее сообщалось, что столица шведской провинции Сконе город Мальмё является европейским лидером по количеству несчастных случаев с участием электроскутеров и электросамокатов. С 2019 года по июнь 2021-го тяжёлые травмы получили 413 любителей быстрой езды на электрических средствах передвижения. Следующими в списке фаворитов рейтинга аварийности идут шведские города — Хельсингборг и Лунд. Координатор шведского транспортного агентства Магнус Сандберг отмечает, что такой же тип транспорта, но работающий на ископаемом топливе, имеет гораздо более скромные показатели по числу аварий.