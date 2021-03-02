В СФ назвали лучший ответ на санкции США

https://static.news.ru/photo/a28ac9da-7b57-11eb-9547-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшим ответом России на американские санкции будет ирония, такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Я, честно говоря, думаю, что самый хороший ответ — просто посмеиваться над ними. Спрашивать каждую неделю: «У вас новых санкций нет?» Я в санкционном списке с 2014 года, ещё Крым не воссоединился с Россией, а они уже включили меня. На подавляющее большинство лиц это никак не влияет, более того, мне кажется, это своеобразная оценка служения нашей Родине, Отчизне, — заключил сенатор.

Различные ограничения в отношении нашей страны в последние годы вводятся ежемесячно, констатировал Цеков, из-за этого складывается впечатление, что санкции уже стали образом жизни политической верхушки США.

Не было бы Навального, придумали бы что-то другое. С 2014 года они системно вводят санкции, а по большому счёту они вводили определённые санкции со времён Советского Союза, разные поправки, которые запрещали экономическое сотрудничество с нами, и так далее. До 2014 года это были случаи периодические, редкие. А с 2014 года чуть ли не каждый месяц вводят, — рассказал Цеков.



При этом эксперт отметил, что для России самыми болезненными стали санкции экономического характера, которые США ввели совместно с ЕС. При этом, напомнил сенатор, когда наша страна ответила симметрично, это стало неприятным шоком для американской стороны.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против России не достигает цели. Об этом сообщал NEWS.ru.