ФСБ задержала россиянина за сбор данных о Черноморском флоте для Киева

https://static.news.ru/photo/f7e867fe-a33c-11eb-9cae-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте. Возбуждено дело о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ РФ в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, — говорится в сообщении.

Отмечается, что утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности государства. В ведомстве также уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Будут установлены личности всех возможных соучастников. Кроме того, не исключено, что МИД РФ направит ноту украинской стороне.

Личность задержанного не называется. В ФСБ отказались комментировать другие подробности произошедшего. Напомним, что наказание по статье о госизмене предусматривает тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.

Стоит заметить, что зарубежные государства регулярно устраивают провокации, направленные против России. США в последнее время всё чаще проводят разведывательные действия на территории РФ. Так, ранее сообщалось, что стратегический беспилотник ВВС США провёл разведывательный полёт над воздушным пространством Крыма, объявленным закрытым.