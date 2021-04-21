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ФСБ задержала россиянина за сбор данных о Черноморском флоте для Киева

10:01, 22 апреля 2021
Фото: mil/vk.com

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте. Возбуждено дело о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ РФ в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, — говорится в сообщении.

Отмечается, что утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности государства. В ведомстве также уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Будут установлены личности всех возможных соучастников. Кроме того, не исключено, что МИД РФ направит ноту украинской стороне.

Личность задержанного не называется. В ФСБ отказались комментировать другие подробности произошедшего. Напомним, что наказание по статье о госизмене предусматривает тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.

Стоит заметить, что зарубежные государства регулярно устраивают провокации, направленные против России. США в последнее время всё чаще проводят разведывательные действия на территории РФ. Так, ранее сообщалось, что стратегический беспилотник ВВС США провёл разведывательный полёт над воздушным пространством Крыма, объявленным закрытым.

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