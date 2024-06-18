В Сети высмеяли новое название «Леруа Мерлен» и придумали другие про ремонт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне высмеяли новое название компании «Леруа Мерлен» — «Лемана Про» — и в шутку предложили свои варианты. Подписчики Telegram-канала «Новости Москвы» решили, что идеальной станет тематика ремонта. Так, появились «Ля ремонт» и «Лемонт», который сложился из французского артикля le и части слова «ремонт».

Еще одним набравшим лайки стал комментарий «Ремонт и точка». Он отсылает к «импортозамещенному» наименованию сети ресторанов McDonald's, ушедших из России.

Надо было назвать «Ля ремонт», — написал один из комментаторов и собрал сотни реакций под сообщением.

Другой пользователь отметил, что, несмотря на ребрендинг, «Леруа Мерлен» останется для него «Мерлин Монро». И, судя по лайкам, многие с ним солидарны. Несколько комментаторов утверждают, что они называют магазин «Лурлен Мурлен» и не намерены переходить на новое. Некоторые вовсе не заметили разницы между «Леруа Мерлен» и «Лемана Про».

Те же яйца, вид с боку, — добавил один из комментаторов.

О ребрендинге «Леруа Мерлен» стало известно 18 июня. Ретейлер сменит название и логотип. Первые магазины под обновленным брендом откроются уже в этом году. Завершить процесс обновления бренда планируется в 2025 году.