В Сети заявили о фейковой цитате в статье Медведева Ряд Telegram-каналов сообщил об использовании фейковой цитаты в статье Медведева в «РГ»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Ряд Telegram-каналов и пользователей интернета сообщили, что в статье «Эпоха противостояния» зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, опубликованной накануне в «Российской газете», была приведена несуществующая цитата писательницы Айн Рэнд. Пользователи отметили, что эта фраза широко распространена в Сети и обычно ее авторство приписывается американскому предпринимателю Генри Форду. Однако нет каких-либо авторитетных источников, которые бы это подтверждали.

Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Айн Рэнд, — указано в статье Медведева.

Оппозиционный журналист Илья Шепелин предположил в Telegram, что помощники Медведева при поиске эпиграфа нашли интернет-портал с цитатами известных людей, где высказывание, приписываемое Форду, шло сразу после цитаты Рэнд. По ошибке они могли взять не то имя.

В самой статье зампред Совбеза заявил, что России следует временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии. Он также предложил сделать «пересборку» ООН и других международных организаций на основании новых мировых реалий.

Медведев подчеркнул, что итоги противостояния Запада, России и остального мира следует закрепить в новом международном документе типа Хельсинкского акта. Кроме того, необходимо произвести модернизацию международных организаций, соблюдая при этом «полное уважение к правам постоянных членов Совета Безопасности ООН». В ином случае все эти действия окажутся неэффективными, добавил политик.