https://static.news.ru/photo/1d97d40e-603a-11ea-b70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ/vk.com

Пользователи социальных сетей затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошёл в Курской области, из-за внешности.

Победительницей стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. Всего в конкурсе участвовали 10 девушек.

Она, видимо, одна участвовала, — написал один из пользователей.

Другой комментатор пошутил, заявив: «Отгадай, у кого папа генерал».

Однако некоторые юзеры поддержали девушку и отметили, что в конкурсе красоты в полиции нужно оценивать не только внешность, но и результаты физической подготовки.

Как ранее писал NEWS.ru, конкурс «Мисс Германия» завершился в субботу, 15 февраля, неожиданным результатом. Победительницей оказалась самая возрастная из всех претенденток на почётное звание — 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, работающая директором онлайн-магазина одежды.