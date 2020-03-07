Пользователи социальных сетей затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошёл в Курской области, из-за внешности.
Победительницей стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. Всего в конкурсе участвовали 10 девушек.
Она, видимо, одна участвовала, — написал один из пользователей.
Другой комментатор пошутил, заявив: «Отгадай, у кого папа генерал».
Однако некоторые юзеры поддержали девушку и отметили, что в конкурсе красоты в полиции нужно оценивать не только внешность, но и результаты физической подготовки.
Как ранее писал NEWS.ru, конкурс «Мисс Германия» завершился в субботу, 15 февраля, неожиданным результатом. Победительницей оказалась самая возрастная из всех претенденток на почётное звание — 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, работающая директором онлайн-магазина одежды.
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