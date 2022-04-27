В Сети появилось видео пожара на складе боеприпасов в Белгородской области

Фото belgorod01/t.me

В Сети появилось видео пожара, который произошёл на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка в Белгородской области. Его опубликовала газета «Известия». На кадрах видно, что из склада валит чёрный дым, также слышны звуки взрывов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 апреля в своём Telegram-канале написал, что проснулся примерно в 03:35 утра «от громкого звука, похожего на взрыв». В скором времени прогремели ещё три взрыва.

Позже стало известно, что в селе Старая Нелидовка произошёл пожар на складе боеприпасов. По предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет. Разрушения жилых построек также не зафиксированы.

26 апреля Гладков сообщил об обстреле села Головчино, которое находится близ границы с Украиной. Пострадали несколько нежилых построек и четыре дома. Жертв среди населения нет.

25 апреля губернатор заявил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал.