В Сети появились кадры уничтожения отрядов ВСУ российскими артиллеристами

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Работа расчета гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения

Telegram-канал ТАСС опубликовал видео работы российских артиллеристов на Краснолиманском направлении. На кадрах расчет Д-30 Центрального военного округа точными ударами поражает пехоту и технику украинской армии.

Расчет Д-30 Центрального военного округа, работая с закрытый огневых позиций, точными ударами поражает пехоту и технику противника, не оставляя вээсушникам никаких шансов, — указано в сообщении.

18 ноября Минобороны России сообщило, что российские десантники успешно поразили группу украинских пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Артемовска, которая выдвигалась в сторону российских позиций. После поражения личного состава противника расчет ПТРК сменил огневую позицию.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» поразил группу солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации в момент выгрузки из автомобиля боекомплекта. По информации журналиста, по расположениям противника нанесли два удара, ликвидировано шесть солдат ВСУ.

До этого Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Как отмечалось в сообщении, техника западного производства поражена управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».