В Сети появились кадры работы горных десантников в зоне СВО МО России опубликовало кадры работы десантников на багги в зоне СВО

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мобильной группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на автомобиле типа «багги». В районе Вербового разведывательные подразделения с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили боевую бронированную машину ВСУ. Получив задачу на ее уничтожение, экипаж мобильной группы десантников оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели.

Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», установленного непосредственно на крыше автомобиля, десантники уничтожили бронемашину ВСУ, — сказано в сообщении.

Подразделения российской группировки войск «Отважные» до этого отразили атаку украинской армии в районе Торского выступа. По данным Telegram-канал «Работайте, братья», в ходе боев был ликвидирован танк 63-й бригады ВСУ. Уничтожение танка было снято на видеокамеру, установленную на российском беспилотнике. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как украинский танк был подбит двумя выстрелами. Отмечается, что сразу после удара он начал дымиться. Источники канала уточняют, что для уничтожения бронемашины использовалась противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Украинские войска отступили практически сразу после того, как остались без прикрытия.