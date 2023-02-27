В Сети появились кадры боя в Угледаре глазами российского солдата

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ

В Сети появились кадры боя в Угледаре, снятые от первого лица российским солдатом. На видео показано, что российское подразделение вступает в бой и штурмует дом.

27 февраля Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гаубицы Д-30. В Telegram-канале министерства отмечается, что разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт сил ВСУ и передали его координаты на пункт управления артиллерией. От получения цели до выстрела прошло не более двух минут, в ходе боевой работы было уничтожено около 20 военнослужащих ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских орудий (САО) «Хоста» Центрального военного округа в зоне СВО.