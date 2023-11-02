В Сети появилась фотография с уничтоженным украинским самолетом МиГ-29 «РВ»: ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 ударом по аэродрому Кульбакино

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МиГ-29

Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя фото самолета. По данным канала, МиГ-29 был поражен в результате удара, нанесенного российской армией по аэродрому Кульбакино в Николаевской области. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На фото видно, как в результате удара самолет лишился левого крыла. Предполагается, что он был уничтожен с помощью дрона-камикадзе. Авторы канала отмечают, что Вооруженные силы России «открыли охоту» на украинские истребители, вертолеты и бомбардировщики в конце сентября. Для нанесения ударов используются БПЛА, чья дальность была модернизирована усилиями российских конструкторов. Чаще всего поражаются аэродромы, расположенные неподалеку от линии боевого соприкосновения.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удар по аэродрому Миргород, расположенному в Полтавской области. По данным ведомства, в результате атаки был уничтожен самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Также была поражена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».