«В семье не без урода»: почему потомки советской элиты выступают против РФ

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости/Социальные сети

Алексей Венедиктов, Дарья Богданова, Мария Максакова

В январе 2024 года Дарья Богданова — правнучка легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова — призвала нанести ядерный удар по Москве, чтобы завершить конфликт на Украине. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Но Богданова такая не одна — среди потомков бывшей советской интеллигенции немало тех, кто не стесняется откровенно антироссийских взглядов. Кто эти люди, на что они рассчитывают, критикуя родину издалека, и кто виноват в распространении русофобских настроений — в материале NEWS.ru.

Почему на Западе модно быть русофобом

В ходе интернет-дебатов с журналистом Олегом Кашиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Богданова публично пожелала РФ поражения в конфликте с Украиной.

«Для нормализации процессов в голове москвичи должны услышать сирену воздушной тревоги», — заявила правнучка Чкалова.

Несмотря на то, что ее родственники проживают в Москве, Богданова выступила за массированные удары по столице. В качестве примера она привела атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки, которые, по ее мнению, послужили «прекрасным завершением конфликта». Богданова отметила, что «если бы у нее была возможность проспонсировать покупку вооружения, которое достанет до Москвы, то она бы это обязательно сделала».

Это заявление вызвало шквал негодования в российском обществе. Многие обвинили Богданову в предательстве памяти знаменитого предка.

Правнучка Чкалова имеет паспорт Израиля и живет в Бельгии. Издание Regnum сообщало, что она активно поддерживает финансирование ВСУ. Ранее Богданова одобрила снос памятника Чкалову в Киеве.

«Он бы не расстроился, узнав, что у него такая правнучка, как я, а даже наоборот», — пояснила она.

Несмотря на антироссийскую риторику, у Богдановой есть бизнес в РФ. Ей принадлежит 33% научно-технической компании «Авант», пишет LIFE.ru.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«В семье не без урода»

Родственник Богдановой правнук летчика Иван Чкалов сообщил в разговоре с NEWS.ru, что не поддерживает ее позицию. По его мнению, она является примером того, как работает западная пропаганда.

«Выступать против России — это просто модно на Западе. Ты что-то сказал, и все. В целом вся работа на этом заканчивается. А быть патриотом — это тяжелая ежедневная работа, требующая времени, сил, ресурсов. Патриотизм выражается не в том, что ты говоришь, а в том, что ты делаешь на работе, делаешь для страны и для себя», — пояснил Чкалов.

Он отметил, что ненавистникам России не хватает ума, чтобы делать что-то полезное. По мнению правнука летчика, недовольство властью — вовсе не повод поливать грязью страну. Например, в других государствах преобладает совсем другая идеология, подчеркнул он.

«Развился культ недовольства правительством. Это не так, как в других странах, например в Америке. Там считается нормальным не соглашаться с правительством, но при этом быть патриотом. Но у нас, к сожалению, преобладает просто критика. У евреев, например, гордость закладывается с раннего детства, а у нас это свойство было утеряно», — сказал родственник Богдановой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Правнук Чкалова Игорь Чкалов

Политолог Павел Данилин в разговоре с NEWS.ru согласился с точкой зрения Чкалова о том, что причины русофобии кроются в том числе и в западной пропаганде. Он отметил, что до громких высказываний Богданова была неизвестна и неинтересна жителям России, поэтому о ней можно судить только по словам, а не по делам.

«В семье не без урода, это нормально. Бывает такое, что на детях природа отдыхает. Так вот с правнучкой Чкалова. Кто она такая? Почему мы обсуждаем какую-то Дарью Богданову? Мы же не знали о ее существовании, пока она не начала говорить эти слова. Биография госпожи Богдановой никчемна. Если ее родители занимались иммунологией, то она всего лишь блогер, которая родилась с золотой ложкой во рту», — сказал Данилин.

Творцы-политиканы

К русофобам также можно отнести экс-депутата Госдумы и оперную диву Марию Максакову-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она является внучкой известной оперной певицы Марии Максаковой и дочерью актрисы Людмилы Максаковой. Мария Максакова — младшая уехала в Киев еще в конце 2016 года вместе с супругом и экс-парламентарием Денисом Вороненковым. Ему грозило уголовное преследование по делу о рейдерском захвате здания в Москве. За границей пара открыто высказывала антироссийскую позицию. В частности, Вороненков обвинял РФ в «развязывании конфликта в Донбассе» и симпатизировал националистам, а его жена утверждала, что не голосовала за присоединение Крыма к России.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Мария Максакова и Денис Вороненков

Через несколько месяцев супруга певицы застрелили в центре Киева. По результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин был назван организатором убийства Вороненкова, но это не было доказано.

Максаков осталась на Украине, где стала завсегдатаем политических телевизионных программ. Артистка неоднократно выражала поддержку Киеву. В 2023-м она обратилась к западным союзникам с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS. В декабре, после удара ВСУ по площади в Белгороде, Максакова заявила в сюжете «Белгород, время расплаты пришло» о «праведном возмездии». Певицу особенно возмутили планы властей российского города переоборудовать остановочные комплексы в бомбоубежища.

При этом Максакова периодически ездит в Россию, где у нее в последние годы шли судебные тяжбы за имущество Вороненкова. Оппоненткой Максаковой в разбирательствах стала его бывшая жена Юлия, у которой артистка отсудила квартиру в 2021 году.

Еще один представитель творческой профессии, не скрывающий неприязни к России, — это галерист и арт-менеджер Марат Гельман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он — сын советского драматурга, общественного и политического деятеля Александра Гельмана. В 2024 году галерист, объявленный в России в розыск, организовал съезд иноагентов в Берлине, пишет KP.RU.

Гельман не просто критиковал политику РФ, но и напрямую выступал за сепаратизм. В ходе выступления на одном из украинских YouTube-каналов он сетовал на то, что сепаратистов в России все время «загоняли в подполье». По словам Гельмана, его вызывали в ФСБ после выставки «Соединенные штаты Сибири», посвященной идее возникновения так называемой Сибирской республики. Галерист считает, что в случае развала России на ее месте «образуется много стран».

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Коллекционер, галерист и публицист Марат Гельман

Журналисты-критики власти

Ряд правнуков представителей советской элиты и интеллигенции критикуют власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине.

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является потомком известных инженеров-конструкторов Дыховичных по линии матери и члена военного трибунала 2-го Украинского фронта подполковника НКВД Николая Венедиктова по линии отца. Журналист предположил во время одного из выступлений, что «Россия проиграет, если захочет напасть на Украину». Он высказал мнение, что РФ «подавится такой территорией и таким народом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Венедиктов

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) неоднократно критиковал российские власти за проведение СВО. Будущего телеведущего воспитывал дедушка — сотрудник Министерства государственной безопасности СССР Георгий Невзоров, который возглавлял в 1946–1955 годы отдел по борьбе с бандитизмом в Литовской ССР.

В интернет-журнале «Обозреватель» Невзоров-младший называл «гибель России благом для цивилизации». Телеведущий высказал мнение, что вклад страны в общее развитие мира «несоизмеримо меньше, чем проблемы, которые она создает». Кроме того, Невзоров упрекал власти РФ в «козырянии участием во Второй мировой» и называл забавными декларации о полной победе над фашизмом. Потомок борца с бандитизмом в СССР высказал мнение, что «Россия развалится, если изменит своим принципам управления».

1 февраля 2023 года Басманный суд России заочно приговорил Невзорова к восьми годам тюрьмы за фейки о российской армии.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Русофобы мечтают о деньгах

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов заявил в беседе с NEWS.ru, что представители позднесоветской номенклатуры и есть главные русофобы. Те, кто уехал из страны и критикует родину издалека, мечтают о возвращении, деньгах и влиянии, отметил он.

«Родственные связи имеют мало значения. Значение имеет классовая принадлежность и то, в интересах какой группы люди работают, кем они себя видят по жизни. Если у человека народное мировоззрение, если он уважает труд, справедливость, он никогда не позволит себе подобных высказываний. А если он олигарх, чего от него еще ждать? Значит, он будет, скорее всего, и к людям относиться достаточно презрительно, и свою страну не будет уважать», — пояснил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Парфенов

Политолог Павел Данилин заявил NEWS.ru, что источник русофобии среди молодежи следует искать в школах.

«У учителей стоит спросить, откуда в их школах появились русофобы, и родителей, у которых следует выяснить, как появились эти взгляды у их детей. Мы также должны задуматься над тем, как допустили появление русофобской пропаганды в нашей стране и почему она стала восприниматься как норма», — сказал эксперт.

По его словам, распространение антироссийских настроений началось задолго до спецоперации на Украине. Первые робкие шаги были сделаны еще в середине 80-х годов как насмешка над народом, его памятью и историей, отметил Данилин. По его словам, не все, кто уехал за границу, «заразились вирусом» изменников. Но русофобы, отметил политолог, не должны вернуться на родину.

«Они совершили конкретные преступления, наговорили на статью и заслуживают наказания. И это не от незнания, это ради хайпа», — заключил Данилин.

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