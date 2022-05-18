В СБ назвали спецоперацию РФ важнейшим этапом борьбы с глобальным нацизмом Замсекретаря Совбеза Венедиктов: спецоперация РФ является важнейшим этапом борьбы с глобальным нацизмом

Спецоперация России на Украине является важнейшим этапом борьбы с нацизмом как с глобальным явлением, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, передаёт РИА Новости. По его словам, попытки возрождения фашизма в Европе — крайне опасная угроза, которую Запад использует в виде инструмента, сохраняя своё доминирование.

Такая работа ведется Вашингтоном фактически с момента окончания Второй мировой войны. Именно поэтому ужасы и безумие, творимые украинскими неонацистами, тщательно замалчиваются западными СМИ. Более того, ими ставится под сомнение целесообразность денацификации Украины, которая обозначена Россией в числе приоритетных задач, — сказал он.

Венедиктов подчеркнул, что западные страны во главе с Соединённым Штатами принимали и принимают участие в поддержке национализма на Украине. Он добавил, что две страны в мире регулярно отказываются порицать нацизм на мировых площадках — США и Украина.

Ранее юрист-международник Дмитрий Романенко в беседе с NEWS.ru заявил, что коллективный Запад является кукловодом в ситуации вокруг Украины, а также намеренно десятилетиями занимается «героизацией нацизма и нацистов».