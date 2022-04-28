ТАСС: в Саратовской области столкнулись два вертолёта, один человек погиб

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области столкнулись два вертолёта во время учебного полёта, один из них разбился, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате ЧП один человек погиб, ещё один получил контузию. По предварительной информации, оба вертолёты военные.

Во время учебного полёта столкнулись два вертолёта, — сказал собеседник агентства.

После столкновения одна крылатая машина упала и развалилась на части. На её борту было трое человек. Один из них погиб, второй выжил, получив контузию, судьба третьего пока неизвестна.

По предварительным данным, второй вертолёт вернулся на аэродром.

Тем временем мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщения о крушении вертолёта на территории Кумысной поляны. По его словам, экипаж покинул крылатую машину при помощи парашютов. Пилот найден живым, состояние его здоровья неизвестно.

На территории Кумысной поляны произошло падение вертолёта «Ансат», совершавшего учебный полёт из посёлка Соколовый <...> По предварительной информации экипаж покинул вертолёт при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется, — написал Исаев в своём Telegram-канале.

Мэр добавил, что поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.

В декабре 2021 года под Ижевском разбился вертолёт Ми-8, в котором находилось два человека. Спасатели нашли крылатую машину только спустя девять часов после крушения. Пилот скончался от переохлаждения, второй член экипажа впоследствии умер от травм.