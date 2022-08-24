В Санкт-Петербурге задержали пятерых за незаконный оборот оружия

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранители задержали пятерых местных жителей, которые подозреваются в незаконном обороте оружия, передает 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В квартирах и домах мужчин нашли пулемет, гранаты, части оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества.

По информации канала, в группировку входили: 36-летний командир отделения пожарной части из деревни Русско (Сланцевский район), 39-летний безработный из Кингисеппского района, 55-летний уроженец Псковской области, проживающий в деревне Втроя (Сланцевский район), 39-летний слесарь из Санкт-Петербурга и 49-летний мужчина из Сланцев, переехавший в Северную столицу.