В РЖД рассказали, когда в России запустят беспилотный поезд Глава РЖД Белозеров: беспилотный поезд запустят в России в 2026 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полностью беспилотный поезд запустят в России в 2026 году, заявил глава РЖД Олег Белозеров на пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Летом 2024-го планируется запустить на МЦК частично беспилотный поезд, приводит его слова ТАСС.

Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А». Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что «Финист» — полностью замещенный электропоезд — сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано, — сказал Белозеров.

В феврале прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году планируется запустить в городском метро поезда нового поколения. Составы станут тише и комфортнее. Также, пояснил он, прорабатывается возможность задействовать беспилотное управление поездами.

Ранее департамент транспорта города Москвы представил проект новой схемы развития метро и московских центральных диаметров. На обновленной схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также будущий МЦД-5, который будет пролегать от Домодедово с разветвлением до Пушкино и Щелково. Планируется, что строительство новых станций завершат к 2030 году.