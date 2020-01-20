https://static.news.ru/photo/fa123172-3bbe-11ea-bafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор РЖД Олег Белозёров рассказал, что движение поездов со скоростью 350–400 км/ч — вопрос недалёкого будущего.

Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».

Ориентир времени, который нам поставил президент для запуска высокоскоростного движения, — это 2026 год. Сначала поезда пойдут на отрезке Москва — Петербург, затем — Москва — Нижний Новгород, — заявил Белозёров.

По его словам, китайские инвесторы выделили на строительство высокоскоростной железной дороги, которая пройдёт до Казани, 1 трлн рублей. Проект трассы включён во все плановые стратегии.

Как ранее сообщал NEWS.ru, министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил о заинтересованности в запуске скоростного поезда из Москвы. По его словам, в настоящее время вопрос обсуждается с российской стороной.