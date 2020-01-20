Генеральный директор РЖД Олег Белозёров рассказал, что движение поездов со скоростью 350–400 км/ч — вопрос недалёкого будущего.
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Ориентир времени, который нам поставил президент для запуска высокоскоростного движения, — это 2026 год. Сначала поезда пойдут на отрезке Москва — Петербург, затем — Москва — Нижний Новгород, — заявил Белозёров.
По его словам, китайские инвесторы выделили на строительство высокоскоростной железной дороги, которая пройдёт до Казани, 1 трлн рублей. Проект трассы включён во все плановые стратегии.
Как ранее сообщал NEWS.ru, министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил о заинтересованности в запуске скоростного поезда из Москвы. По его словам, в настоящее время вопрос обсуждается с российской стороной.
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