В РЖД показали дизайн скоростного поезда для маршрута Москва — Петербург

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

В РЖД опубликовали эскизы скоростного поезда, который будет следовать из Москвы в Петербург. Этот состав сможет разгоняться до 400 км/ч. По сравнению с другими моделями высокоскоростных поездов он обладает более острой и обтекаемой передней «маской».

В настоящее время выполнено эскизное проектирование, приняты решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет состоять из восьми вагонов (включая вагон-бистро) с возможностью формирования сдвоенных составов, — сообщили в компании.

Сборку первого состава начнут в 2026 году, а готовый поезд покажут в 2027-м. Составы запустят по новым высокоскоростным путям. Время поездки между городами составит 2 часа 15 минут против 3,5 часа на «Сапсане». Разработкой и строительством новых составов занимается Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что основные элементы инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали появятся в России впервые. Всего на новых маршрутах предполагается четыре класса обслуживания. Допускается соединение двух поездов. Позже РЖД планирует рассмотреть возможность создания высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Казани и до Сочи.