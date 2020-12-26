В Рыбном союзе рассказали, где чаще всего продают поддельную икру

Приближается Новый год, и россияне традиционно закупаются красной икрой к праздничному столу. Однако в ряде случаев люди рискуют нарваться на подделку. Опасней всего покупать деликатес в ларьках. Об этом NEWS.ru рассказал исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Всё зависит от каналов, по которым вы покупаете. Если это федеральная розница, то шансы близки к нулю. Я бы пошёл и купил — вообще даже голову не ломал. Если это маленькие магазинчики, рынки такие — 50 на 50. Если интернет-торговля — 50 на 50. Если где-то посередине улицы стоят ларьки — там практически наверняка фальсификат, без сомнений, — пояснил Гудков.