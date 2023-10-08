В РСТ заявили о приостановке продажи туров в Израиль

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Отечественным туроператорам следует приостановить реализацию и продвижение своих продуктов и услуг в Израиль, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, туристы имеют право вернуть полную стоимость уже купленной путевки.

Российским туроператорам, турагентам необходимо приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки. В соответствии с рекомендациями мы прекращаем реализацию туров до нормализации ситуации. У туристов есть право возврата полной стоимости путевки, — уточнил Горин.

Вице-президент добавил, что сейчас примерно 100 россиян находятся в Израиле. Речь идет только о тех туристах, которые приобрели путевки через туроператов. Граждане, которые отправились в Израиль самостоятельно, без помощи турагентств, в этой статистике не учитываются.

Также Минэкономразвития выпустило рекомендации для российских туристов. Граждан призвали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям. Ведомство также предписало региональным органам власти в срочном порядке довести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Вместе с тем Израиль объявил о закрытии всех туристических объектов, которые расположены рядом с границей с Ливаном. Соответствующее распоряжение власти дали после минометного обстрела.