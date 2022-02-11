В РСТ сообщили, от чего зависит окончательное открытие границ для туристов

Решение открывать ли окончательно границы для путешествий в условиях пандемии коронавируса принимает Роспотребнадзор на основании текущей эпидемиологической ситуации, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин «Москве 24». Судя по тенденции отмены COVID-ограничений в Европе, к лету количество доступных для перелётов стран может увеличиться — сейчас же их более 70, отметил он.

Решение об открытии границ за Роспотребнадзором. Но мы надеемся, что к лету всё-таки будет поэтапно открываться Средиземноморье. Будет диверсифицироваться продукт: помимо Турции, Кипр, Греция и другие страны начнут заявляться. А значит, туда будет направляться больше поток. Юго-Восточная Азия робко, но заявляет о себе. Это Таиланд и Вьетнам, — сказал Барзыкин.

Он добавил, что постепенное восстановление турпотока заметно как в России, так и за рубежом. При этом в РФ рынок туризма восстановился почти наполовину, уточнил Барзыкин.

Ранее стало известно, что с 21 февраля откроет границы Австралия, продержавшая их закрытыми почти два года в связи с пандемией. Въезд разрешат вакцинированным держателям виз.

Также Финляндия смягчила антиковидные требования для въезда в страну россиян. В стране решили отказаться от требования к въезжающим в страну из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны предварительно проходить тестирование на коронавирус.