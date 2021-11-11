В РСТ предложили запрашивать QR-коды при регистрации на рейс

Оформление авиационных билетов по QR-коду приведёт к проблемам с дешёвыми перелётами, которые продаются заранее. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его мнению, логичнее было бы вести систему при регистрации на рейс и при посадке на поезд. Его слова приводит РИА Новости.

Самый сложный вопрос — оформление авиабилетов по QR-коду. Это ограничит возможность покупки более бюджетных билетов, которые продаются заранее. В этом случае, считаем, целесообразнее ввести QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода, — сказал представитель РСТ.

По мнению Горина, для внедрения QR-кодов необходим переходный период, кроме того, следует выделить время на тестирование системы. В это время целесообразно позволить совершать перелёты с ПЦР-тестами. Иначе же система приведёт к снижению количества перевозок в стране, поскольку на международных рейсах используется как проверка тестов, так и QR-код, отмечает эксперт.

Также Дмитрий Горин предложил разрешить совершать перелёты людям, получившим первую дозу вакцины от коронавируса и сохранить право покупки и возврата билета без штрафа в течение как минимум 30 дней. Эксперт напомнил, что при проверке сертификатов о вакцинации летом в Краснодарском крае были аннулированы порядка 20–30% бронирований.

Ранее стало известно, что правительство разработало законопроекты, определяющие порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелётах на самолётах. Детали пока не уточняются.