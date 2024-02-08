В РПЦ рассказали, как «искуситель» управляет людьми через вакцины Екатеринбургский митрополит назвал вакцинацию инструментом манипуляции людьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация является инструментом для отказа от традиционных ценностей, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в эфире телеканала «Спас». По его мнению, некий «искуситель» через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заставляет людей прививаться и носить защитные маски.

У меня устойчивое ощущение, что этот искуситель выстраивает систему управления людьми, чтобы они отказывались от традиционной системы ценностей — главной ценностью избирали возможность короткой, временной жизни под управлением того, кто якобы эту жизнь дает: я дам тебе прививку, ты будешь жить. Нет, не Бог. Искуситель, — пояснил митрополит.

Кроме того, он высказал мнение, что «некие силы» стояли за распространением коронавируса в мире, а также за рядом военных конфликтов. Митрополит указал на то, что пандемия резко закончилась с началом спецоперации. По его словам, «было ощущение, что наши внутрироссийские процессы управлялись извне и следовали формату ВОЗ».

Ранее правительство России приостановило внедрение Международной статистической классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Как пояснили в Минздраве, так решили из-за многочисленных обращений граждан, организаций и депутатов насчет возможного противоречия традиционным ценностям.