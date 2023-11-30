В РПЦ осудили и назвали террором действия СБУ в Почаевской лавре РПЦ: действия Киева в отношении УПЦ являются настоящим варварством

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Действия Киева в отношении УПЦ (Украинской православной церкви) являются настоящим варварством, сообщил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. До этого стало известно, что сотрудники СБУ с бронетехникой ворвались с обысками в Почаевскую лавру и духовное училище Кременца в Тернопольской области.

К сожалению, градус ненависти и беззакония, с которым приходится мириться верующим, все растет. Все обвинения, которые в их адрес выдвигают власти, являются абсолютно надуманными. Мы имеем дело с самым настоящим террором в отношении религиозного большинства на Украине. Прискорбно, что этот террор допускается при полном попустительстве со стороны западных стран, которые так часто и громко заявляют о своей приверженности к соблюдению прав человека. К великому сожалению, допускаю, что подобные действия повторятся еще не раз, — сказал представитель РПЦ.

26 ноября сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили погром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. На кадрах видны разбитые в окнах стекла, частично проломлена входная дверь в здание, на земле разбросан строительный мусор. По словам монахов, они опознали в нападавших тех, кто накануне вечером развесил на деревьях возле храма Преподобного Сергия Радонежского обглоданные кости. В Лавру их пустила полиция через пропускной пункт. Священнослужители вызвали правоохранителей, чтобы зафиксировать произошедшее.