В РПЦ объяснили, что нельзя делать коллекторам

https://static.news.ru/photo/da3b0ba4-d203-11ea-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Для христиан недопустимы угрозы и некорректное обращение с людьми, что в народе ассоциируется с коллекторской деятельностью. Об этом РИА Новости рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект об уголовной ответственности для «чёрных коллекторов» за угрозы и насилие над гражданами. Согласно инициативе депутатов, за подобные вещи будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюремного заключения. Если же подобное нарушение совершает группа лиц, максимальный срок наказания увеличивается до 12 лет лишения свободы. Правительство поддержало данный законопроект. В этой связи в СМИ началась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности в целом.

По словам епископа Саввы, допустимость или недопустимость деятельности такого рода должна регулироваться законодательством страны. Однако для христиан должны иметь место свои сдерживающие факторы .

Конечно, совершенно неприемлемым для христианина является то, что в народном сознании часто связано с коллекторами, — то есть угрозы, некорректное обращение с людьми. Думаю, что далеко не все коллекторы себя так ведут, но в народном сознании такая связь есть. Конечно, такое поведение недопустимо, — сказал священник.

Также недопустимо, по мнению Саввы, для священнослужителей и сотрудников Церкви работать коллектором.

Всё-таки коллекторская деятельность тесно связана с тем, что раньше называлось ростовщичеством. Людям давали деньги «в рост» — и ростовщик, пользуясь бедственным положением людей, выдавливал из них деньги. И для священника такое поведение неприемлемо, — сказал епископ.

Ранее сообщалось, что коллекторы пожаловались в СК на Милонова за слова о «паразитах».