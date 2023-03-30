В РПЦ назвали богоборчеством действия Украины в лавре Представитель РПЦ Кипшидзе назвал действия Киева в лавре богоборчеством

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вахтанг Кипшидзе

Действия украинских властей по отношению к Киево-Печерской лавре направлены на уничтожение Украинской православной церкви, РПЦ рассматривает эти действия как богоборчество, заявил NEWS.ru зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он убежден, что УПЦ противоречит политике Киева, поддерживающего раскольников, которые были бы не прочь переписать историю и исключить из нее украинскую церковь, а также ее объединительный потенциал и вклад в единство народов России и Украины.

Мы рассматриваем действия [украинских властей] как богоборчество. Их цель — уничтожение Украинской православной церкви как таковой. <...> Они нацелены на эскалацию ненависти, уничтожение всего, что связано с православной культурой на Украине. Идут к этим целям, пользуясь абсолютной безнаказанностью и молчанием мирового сообщества, — заявил Кипшидзе.

10 марта монахов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. Наместник монастыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством заповедника.

30 марта украинские СМИ сообщили, что верующие УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее. Также сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских, вооруженных автоматами.