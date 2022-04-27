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В Ростуризме отреагировали на выход России из турорганизации ООН

Глава Ростуризма Догузова: ситуация внутри Всемирной туристской организации вызывает сожаление

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Ситуация, которая сложилась внутри Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), вызывает огромное сожаление, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, которые приводит РИА Новости, несмотря на выход России из организации, Москва остаётся на международной туристической арене и открыта к диалогу со всеми странами. Догузова добавила, что РФ будет продолжать сотрудничество зарубежными коллегами.

Туризм — это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри ЮНВТО, вызывает огромное сожаление, — сказала она.

Ранее агентство EFE сообщило, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. По данным ЮНВТО, на выход РФ из организации уйдёт год.

Всемирная туристская организация ООН отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выход России из Всемирной туристской организации не повлияет на туристическую отрасль страны. По его словам, внутренний туризм продолжит развиваться. Кроме того, для россиян открыты заграничные направления.