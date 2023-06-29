В Роструде назвали сумму, потраченную на переобучение людей в пандемию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На переобучение россиян другим специальностям за время пандемии коронавируса было потрачено около 20 миллионов рублей. Об этом заявил руководитель управления государственного надзора в сфере труда, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Егор Иванов на форуме «Сильные идеи для нового времени». О также отметил, что около 135 тысяч человек в этот период временно работали на удаленке по программам Роструда.

Во время пандемии коронавируса государство приняло меры поддержки занятости населения, также было принято решение переобучить работников, чтобы перестроить людей на новые рельсы, научить новым технологиям. Во время пандемии около 135 тыс. человек приняли участие во временных работах, более 100 тыс. в общественных, около 20 тыс. людей были переобучены. На данное мероприятие было потрачено около 20 миллионов рублей, — сказал он.

По словам Иванова, во время пандемии коронавируса государству нельзя было допустить «расформирование коллективов во время удаленной работы».

Форум "Сильные идеи для нового времени" организует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие проходит в третий раз, первый форум прошел в ноябре 2020 года, второй - в июле 2022 года. В этот раз форум стартовал 28 июня. Цель мероприятия - найти и поддержать проекты, которые помогут укрепить суверенитет страны, добиться ее всестороннего развития.