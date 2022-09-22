В Ростехе заявили о поставке новой партии Су-57 в ВКС в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

В ближайшее время в Военно-космические силы (ВКС) России будет поставлена новая партия истребителей Су-57, заявили в госкорпорации «Ростех». Темпы производства этих боевых машин будут увеличены, сообщает РИА Новости.

На предприятии (КнААЗ им. Гагарина. — NEWS.ru) ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска, — отметили в корпорации.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребители находятся в высокой степени готовности. По его словам, в корпорации понимают важность поставок Су-57 войскам, поэтому КнААЗ расширяется, модернизируется. Предприятие загружено заказами до 2028 года.

Ранее сообщалось, что ВКС получили новую партию многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С. В них использованы технологии истребителей пятого поколения. Су-35С может выполнять в небе уникальные фигуры высшего пилотажа благодаря двигателям с управляемым вектором тяги.