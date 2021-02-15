В Росстате озвучили сумму задолженности по зарплате в РФ

Общая задолженность по зарплате в России увеличилась за январь на 244,2 млн рублей (15%) и составляла на 1 февраля 1,873 млрд рублей. Об этом сообщает Росстат.
На 2021 год из общей суммы задолженности
Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.
Большая часть работников, перед которыми имеется задолженность, занята в обрабатывающих производствах (36%), в строительстве (20,7%), добыче полезных ископаемых (17,6%) и сельском хозяйстве (7,8%).
Как сообщал NEWS.ru, дебиторская задолженность россиян за потреблённую тепловую энергию за 2020 год выросла на 8% год к году, или на 15,5 млрд рублей. Суммарно долги превысили 209 млрд рублей. При этом, по мнению экспертов, отопительный сезон 2021 года будет оплачен на уровне предыдущих лет, поскольку с 1 января закончился мораторий на штрафы за просрочку платежей и их динамика улучшилась.