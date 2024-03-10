В РФ удалось вернуть 32 российских ребенка из Сирии Львова-Белова: 32 российских ребенка удалось вернуть к родственникам из Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из сирийских лагерей беженцев в Россию вернулись 32 российских ребенка, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает пресс-служба омбудсмена. Борт российских ВКС с детьми приземлился на аэродроме Чкаловский, говорится в сообщении.

На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков, — отметила Львова-Белова.

Все они сначала пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего уже встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой, добавила омбудсмен. Для возвращения детей была проделана продолжительная работа многих ведомств, уточнили в пресс-службе. Сотрудники произвели поиск несовершеннолетних, установление родства, согласование и оформление документов, констатировали в госаппарате.

Ранее Львова-Белова заявила, что Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей. По ее словам, на сегодняшний день это самая большая группа. Воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве при участии посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани.