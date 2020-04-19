В Россию поступят примерно 1,6 млн защитных костюмов из КНР

https://static.news.ru/photo/423496be-8243-11ea-aa5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonardo Fernandez/dpa/Global Look Press

Китай до конца месяца поставит на территорию России ещё примерно 1,6 млн защитных костюмов для медицинских специалистов, работающих с заражёнными коронавирусной инфекцией. Об этом 19 апреля сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам руководителя ведомства, КНР и РФ подписали соглашение о поставках, на данные момент Россией уже получено более 300 тысяч костюмов.

Также министр рассказал о производстве средств защиты указанного вида. Как отметил Мантуров, производство защитных костюмов — это более сложная задача в сравнении с производством медицинских масок. Он заявил, что в Россию из Белоруссии специально поставляется полимерный материал АкваСпан, который впоследствии шьётся и спаивается.

К концу апреля в Минпромторге рассчитывают выйти на уровень производства в 225 тысяч костюмов за 24 часа, чего, как заметил Мантуров, мало.

Это всё костюмы одноразовые, кроме одного, который сделан из бязи, это из ткани, которую производит фабрика «Чайковский текстиль», значит, это — многоразового использования, мы сейчас отдали в лабораторию Роспотребнадзора, для того, чтобы получить подтверждение, — заявил глава Минпромторга в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, Денис Мантуров сообщил, что основной пакет «общесистемных и отраслевых» мер поддержки промышленности и торговли уже сформирован, и кабинет министров одобрил многие из них.