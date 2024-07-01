В российском регионе ввели режим ЧС федерального характера МЧС: в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

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В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в МЧС России. Решение принято на селекторном совещании и заседании правительственной комиссии на фоне бушующих в регионе лесных пожаров.

Режим ЧС федерального характера введен в Якутии, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в регионе действуют 107 природных пожаров, горит свыше 331 тысячи гектаров. На месте работают более 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники МЧС России.

Также в понедельник, 1 июля, режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели на территории Республики Тыва. На тот момент сообщалось, что на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1,7 тысячи гектаров земли, большая часть — в труднодоступной горной местности.

Несколькими днями ранее в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации после схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск. Меру инициировали для ликвидации последствий крушения. Происшествие было зафиксировано на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.