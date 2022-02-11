В российском морге родственникам выдали гроб с телом чужого человека

В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальных служб перепутали автобусы, в которых везли на похороны гробы с телами усопших. Ошибка стала известна из-за чистой случайности, после отпевания, после того как, случайно съехала крышка гроба, и член семьи распознал в мертвеце абсолютно чужого человека, вместо его погибшего отца, сообщает телеканал РЕН ТВ. В ритуальной службе объяснили ошибку большим объёмом работы, так как очень много трупов.

Сперва заметили, что крышка гроба больше, чем сам гроб. Ладно, хорошо, прошло отпевание, начали выносить. Крышка съехала, смотрим, там не отец, а другой человек, — рассказал РЕН ТВ сын покойного.

В Ритуальной службе объяснили путаницу тем, что в настоящее время очень много покойных.

Перепутали автобусы, в морге очень много покойных, очень много покойных, просто ну караул что творится, — рассказал родственникам сотрудник похоронных служб.

Родственница погибшего добавила, что на нём была другая одежда, совсем не та, что предполагалась. Семья погибшего пообещала обратиться в полицию по данному инциденту.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, агентству РИА Новости сообщили , что заявление поступило и начата проверка.

Ранее стало известно, что Государственная дума рассмотрит законопроект о похоронном деле в России, в котором предлагается сделать похороны госуслугой. Предлагается пересмотреть закон 1996 года «О погребении и похоронном деле», по которому ритуальные услуги могут осуществлять только специализированные службы, так как в настоящее время оказание похоронных услуг стало предпринимательством.