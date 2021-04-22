В российской соцсети впервые появились «говорящие» стикеры

https://static.news.ru/photo/90d46f34-a36b-11eb-b6e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Одноклассники» первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком. Новый формат визуального общения доступен всем пользователям в личных сообщениях и комментариях, причём бесплатно.

Звуковые стикеры — очередной шаг в развитии платформы «ОК» для обмена эмоциями, сообщила пресс-служба социальной сети. Новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук.

Первые стикеры со звуком создали артисты Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с запоминающимися фрагментами из собственного сериала «ОК» «Пять с плюсом!». Количество звуковых стикеров на платформе будет постоянно расширяться, отмечается в пресс-релизе. Помимо этого, в ближайшее время пользователи смогут загружать собственные стикеры со звуком.

Новые стикеры доступны как в десктопной версии соцсети, так и в последних версиях мобильных приложений на iOS и Android.

По словам директора по проектам социальной сети «Одноклассники» Владимира Кочеткова, сервисы для общения соцсети постоянно развиваются.

В прошлом году мы разрешили пользователям соцсети загружать свои наборы, и сейчас уже 35% от всех отправленных стикеров — те, которые загрузили пользователи. Теперь мы решили «озвучить» стикеры, потому что звук помогает точнее передать эмоцию, а значит, сделает коммуникацию между пользователями ярче и разнообразнее, — отметил Кочетков.

В 2020 году пользователи «ОК» отправили 1,5 млрд стикеров в личных сообщениях, а количество отправок в комментариях выросло за год на 42%.