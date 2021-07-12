В российской армии увеличат число резервистов

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В российской армии решено нарастить число резервистов. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов, — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

При этом не уточняется, какое количество резервистов имеется в российской армии на сегодняшний день и на сколько их предполагается увеличить.

Резервисты, или мобилизационный людской резерв — это россияне, находящиеся в составе Вооружённых сил страны и пребывающие в наиболее мобилизационно готовом состоянии.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России заключило 41 государственный контракт на сумму более 500 млрд рублей для нужд предприятий, связанных с отечественной армией. Эти контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1300 единицами новой военной техники. Соглашения были заключены с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».