В российских прокладках внезапно нашли военный компонент Baza: производители прокладок в России столкнулись с дефицитом полимерной пленки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители прокладок в России столкнулись с дефицитом сырья для своей продукции, сообщает Telegram-канал Baza. Как оказалось, средства личной гигиены для женщин изготавливали с применением компонента военного назначения. По информации канала, речь идет о полимерной пленке, применяемой при изготовлении полупроводников. Ее поставки в РФ сейчас ограничены санкциями.

Согласно данным Telegram-канала, на текущий момент в России нет собственного производства полимерной пленки. Приобретать ее пытаются в Китае и Саудовской Аравии, причем продумывая логистику таким образом, чтобы груз не проходил через недружественные страны.

Усугубляется ситуация тем, что уже в конце 2023 года истекает срок льготы на суперабсорбент и целлюлозу. При всех этих проблемах, как пишет Baza, производители не планируют повышать цены на свою продукцию.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель угрожал оставить россиян без поставок медицинской продукции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные высказывания проявлением неонацизма. Она провела параллели с Великой Отечественной войной, когда Берлин следовал той же логике — лишал людей продовольствия, оставляя их умирать.