В России зажгли «свечи памяти»: как встретили День скорби в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция «Линия памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

В ночь на 22 июня в городах России прошла акция «Свеча памяти», напоминающая о начале Великой Отечественной войны. В Москве на Поклонную гору пришли около четырех тысяч человек, «Волонтеры Победы» зажгли огненную картину защитника столицы из 10 тысяч свечей. В главный храм ВС РФ в Московской области доставили частицу пламени Вечного огня с Мамаева кургана в Волгограде.

С 1996 года 22 июня считается в России Днем памяти и скорби. В эту дату 82 года назад Третий рейх напал на Советский Союз. Адольф Гитлер вторгся на его территорию без объявления войны, обвинив СССР в сосредоточении войск у границы.

Москвичи узнали о начале войны в полдень. Она продлилась до 1945 года и, по некоторым оценкам, унесла жизни более 26 млн советских граждан.

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