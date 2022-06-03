В России заявили об «усталости» западных стран от русофобии

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Западные страны начали уставать от русофобской политики, потому что содержание украинских беженцев требует немалых затрат, заявила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина. Она подчеркнула, что в современных «агрессивных» реалиях россияне особенно сильно нуждаются в защите своих прав, пишет «Радио 1».

Я уверена, что население других стран начнёт понимать, что к чему. К осени ситуация смягчится. Даже сейчас становится чуть поспокойнее. Многие страны уже устали, не могут содержать беженцев с Украины, из-за этого отменяются льготы. И важно, чтобы наши соотечественники объединялись. Надо понимать, что мы вступили в новые, достаточно агрессивные реалии, поэтому должна быть правовая защита наших граждан, — подчеркнула Сутормина.

В связи с этим она призвала увеличить финансирование Фонда защиты прав россиян, проживающих в других государствах. Она считает, что для снижения русофобии важно поднимать эту проблему на международной арене. Сутормина подчеркнула, что российские дипломаты будут говорить об агрессивной политике против россиян на заседании Совета по правам человека, а также в структурах ООН.

Ранее опрос показал, что отношение всего мира к России шокирует Запад: большинство жителей планеты любят Россию, а негативно к ней относятся преимущественно в странах Европы. Позитивное отношение сохранилось в Китае, Индии, Египте, Вьетнаме, Алжире, Пакистане, Саудовской Аравии и других государствах.