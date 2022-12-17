В России заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи» Губернаторы трех регионов России сообщили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернаторы крупнейших регионов — производителей зерна направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой ограничить долю иностранных трейдеров компаний — экспортеров зерна. Авторы инициативы считают, что они выкачивают зерно по «теневым звеньям цепи». Об этом говорится в документальном фильме «Зерно» Андрея Кондрашова.

Губернаторы предлагают ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия иностранных граждан в агропромышленных предприятиях на уровне 20%. Также предлагается всем российским участникам рынка перенести офисы компаний из иностранных юрисдикций в российскую.

Источник РБК подтвердил информацию об обращении к президенту. Он добавил, что зарубежные компании на данный момент выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в России и еще около 40% при отгрузке в портах.

Путин ранее сообщил, что Россия за пять месяцев поставила более 22 млн тонн зерна в наиболее нуждающиеся страны Азии и Африки. По его словам, до конца года Россия готова экспортировать еще около 5 млн тонн зерна. По прогнозам главы государства, к концу этого сезона Россия может увеличить общий объем поставок зерна до 50 млн тонн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.